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Виктор Ан: «В политику не собираюсь»

14:45
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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан перед стартом сезона рассказал, что не видит себя в политике после завершения карьеры.

— Тут вот Руслан Захаров прислал вам вопрос в Instagram. Вы случайно в политику не собираетесь?

— В политику — нет, — цитирует «РИА Новости» Ана. —  Это не мое (улыбается). А вот спорт — да.

— Как оцениваете себя перед первым стартом? Тут довольно серьезные будут соперники из других стран в том числе.

— Так как я давно не соревновался, для меня процесс будет даже важнее результата. Поэтому и «тысячу» побегу. Попробую, буду получать удовольствие от соревнований.

Виктор Ан примет решение об участии в Олимпиаде после нынешнего сезона

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