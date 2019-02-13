Виктор Ан: "В Китае мне предлагали невообразимую для шорт-трека зарплату"

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан рассказал, что ему предлагали стать тренером в Китае. Он отказался, поскольку хочет продолжать выступать в качестве спортсмена.

– В июле прошлого года я был в Китае. Там мне поступило предложение стать тренером. Была предложена невообразимая для шорт-трека зарплата. Благодарен за такую высокую оценку, – цитирует "Кенхян Синмун" Ана. – Но я сказал, что не могу принять предложение, потому что хочу выступать. Хотя мне многие советуют выбирать Китай. Мы это обсуждали с семьей. Что если моей семье это не принесет радости? Но надеюсь, что рано или поздно поработаю в Китае. Было и еще одно предложение, но не думаю, что уместно называть страну.