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Виктор Ан пропустит чемпионат Европы из-за травмы колена

20:07
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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не примет участия в чемпионате Европы-2020. 34-летний спортсмен не восстановился после травмы колена.

— В состав мужской команды вошли Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников, Даниил Ейбог и Денис Айрапетян, — сказал старший тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев в интервью «РИА Новости». — Виктор Ан еще не восстановился после травмы колена. Трудно сказать, когда у него пройдет колено. Что касается состава на этапы Кубка мира, то тут зависит от Ана. Если у него будет все в порядке, он тоже поедет. Если нет, то состав будет другим.

Чемпионат Европы пройдет 24-26 января в венгерском городе Дебрецен.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200111/1563323760.html

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