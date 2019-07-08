Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан примет участие в отборочных стартах для включения в сборную России, которые пройдут в конце сентября, сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

– Первые отборочные соревнования в национальную команду пройдут через две недели после открытого международного Кубка СКР. В них примет участие Виктор Ан, он приедет уже на Кубок СКР. В какой он форме – увидим в сентябре, – приводит ТАСС слова Кравцова.

В сентябре 2018 года Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки и готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2022 года.

33-летний шорт-трекист в 2011 году принял российское гражданство и взял под российским флагом три золота Олимпиады-2014. В 2018 году он завершил карьеру и уехал на родину в Корею. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки и готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2022 года.