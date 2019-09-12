Виктор Ан примет решение об участии в Олимпиаде после нынешнего сезона

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан примет решение об участии в Олимпийских играх 2022 года после завершения нынешнего сезона.

Спортсмен принял участие в тренировке сборной России перед Открытым кубком Союза конькобежцев России, который пройдет в Коломне 13-15 сентября.

— Приятно снова тренироваться с командой, лед очень хороший, думаю, завтра будет еще лучше. Этим летом я много работал в Южной Корее, приехал сюда в воскресенье, сразу отправился в Коломну, сейчас у меня очень хорошие ощущения, — цитирует ТАСС Ана. — Думал бежать на Открытом кубке Союза конькобежцев России только эстафету, но вчера решил соревноваться еще на дистанции 1000 метров. Такое решение принял еще и потому, что долго не соревновался, процесс тут будет важнее результата, а вот после этого я буду участвовать в отборочных стартах сборной России.

Пока не готов сказать, нацелен ли я на Олимпийские игры, до них еще два года. В этом сезоне хотел попробовать, после сезона смогу сказать точно.