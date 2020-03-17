Виктор Ан останется поддерживать форму в Корее

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку, выступающий за сборную России, Виктор Ан останется пока в Корее. Спортсмен продолжит там тренировки и подготовку к чемпионату мира, сообщает ТАСС.

Чемпионат мира по шорт-треку должен был пройти в Сеуле с 13 по 15 марта. 26 февраля из-за распространения коронавируса было принято решение перенести турнир на неопределенный срок. По информации Международного союза конькобежцев, турнир пройдет не ранее середины октября 2020 года.

В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Ан стал трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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