Виктор Ан: "Хочу выступить на Олимпиаде в Пекине"

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан рассказал о своих дальнейших планах. Он подчеркнул, что не готов пока становиться тренером и хочет попасть на Олимпиаду-2022.

– Я воздерживался от интервью, потому что бывали случаи, когда мои слова неверно трактовались, – цитирует "Кенхян Синмун" Ана. – Сразу после Олимпиады в России сказали, что хотят видеть меня тренером. Журналисты спрашивали, останусь ли в я России или поеду в Корею, подразумевая, что моя карьера завершена. Я даже не знал, что сказать. Мне нужно теперь все разъяснить.

В России хотели, чтобы я завершил карьеру после Олимпиады в Пхенчхане, предложили возглавить сборную России и готовить ее к Играм 2022 года. Но за время карьеры я перенес четыре тяжелых травмы и хотел завершить карьеру как можно позже. Сказал, что хочу оставаться спортсменом. Никогда не думал о роли тренера. Это было в апреле прошлого года. У меня всегда в это время отпуск, который я провожу в Корее. В августе мы встречались с руководством федерации, и я решил принять окончательное решение в марте. Взял время на раздумья.

Я хочу продолжать выступать. Сейчас я чувствую себя лучше, чем во время подготовки к Играм-2018. Продолжу усердно тренироваться, приму участие в чемпионате России, в национальном отборе. Хочу занять место в сборной и выступить на Олимпиаде в Пекине. Моя страна – Россия, и я не могу выступать за Корею.

А если и буду тренером, то мне что-то следует внести в российский шорт-трек, в его развитие. Хочу помочь молодым спортсменам получать удовольствие от этого вида, основываясь на своем опыте.