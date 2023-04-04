Шорт-трек
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Игры
Главная
Шорт-трек

Сегодня, 14:33

В Союзе конькобежцев России назвали смену гражданства Просвирновой неполитическим решением

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Софья Просвирнова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в комментарии для «СЭ» сообщил об обстоятельствах смены спортивного гражданства Софьи Просвирновой на датское.

«Все просто, Софья в прошлом году вышла замуж за датчанина, получила гражданство. Конечно, это потеря для нашей сборной. Но у меня нет никакого морально права отказывать ей. До этого она написала заявления об увольнении. Это решение не политическое. Мы сейчас запускаем процесс согласования перехода, чтобы Софья смогла выступать за Данию», — сказал Гуляев «СЭ».

Российская шорт-трекистка эмоционально переживала свое неудачное выступление на Олимпийских играх-2022 в Пекине. В двух индивидуальных гонках Софья получила две дисквалификации, после чего не сумела пробиться в финал с командой в эстафете. Текущий сезон Просвирнова пропустила.

Во вторник, 4 апреля, 25-летняя Просвирнова объявила, что начала процесс смены спортивного гражданства с российского на датское. Она объяснила это тем, что из-за тренировочного процесса в российской команде не сможет находиться рядом со своим мужем — датским конькобежцем Виктором Торупом.

Софья Просвирнова и&nbsp;Виктор Торуп. Из Дании с любовью. История отношений шорт-трекистки Просвирновой и конькобежца Торупа

Сборная России по шорт-треку
Софья Просвирнова
10
3
Читайте также
У Малкина не выдержали нервы: судья выгнал его со льда!
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Призер чемпионата мира по шорт-треку Просвирнова объявила о решении сменить спортивное гражданство на датское
Новости
RSS RSS
Все новости