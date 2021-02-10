Утвержден гимн российских конькобежцев на чемпионатах мира

Международный союз конькобежцев утвердил музыку для награждения российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку, сообщает «РИА Новости» 10 февраля.

Как сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева в интервью агентству, мелодией станет музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

17 декабря прошлого года CAS из-за нарушений антидопинговых правил отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом и гимном до 16 декабря 2022 года.