"У России сильная команда, но Виктор Ан может ее укрепить". Что думают в сборной о возвращении ветерана

Российский шорт-трекист Денис Айрапетян, завоевавший в составе эстафетной команды золото на прошедшем этапе Кубка мира в Турине, рассказал "СЭ" о своем отношении к возобновлению спортивной карьеры шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана.

– Прежде всего, поздравляем с золотом на Кубке мира. Есть теперь ощущение, что можете побороться на чемпионате мира с лидерами?

– Это было важно для нас, в первую очередь с точки зрения отбора на него. По итогам пяти этапов Кубка мира мы были на грани, восьмыми, и здорово, что в итоге выиграли и отобрались в финальную восьмерку. Будем стараться выложиться и в Софии (в марте там пройдет чемпионат мира. – Прим. "СЭ").

– Сегодняшняя новость о возвращении Виктора Ана – тоже радость или скорее вызов в смысле конкуренции?

– Слышал об этом, как и все, через интернет, новости. Каких-то особых чувств нет, это все-таки не совсем точно все. Нам ничего по этому поводу не сообщают. Будет ли он бегать, как написали, до 2022 года, или станет тренером.

– Ан как-то прощался с командой, говорил, навсегда он уходит, или нет?

– Не было такого, чтобы Виктор нас всех собрал и сказал: "Это конец". Он закончил после новости о том, что его не допустили на Олимпиаду, даже не помню, когда мы последний раз виделись. Но к тому моменту ни для кого не было секретом, что он планировал заканчивать, все знали. Поэтому он никому ничего не объяснял. Были разговоры о возможности стать тренером, но это скорее были слухи вне команды, чем внутри.

– Для вас он в каком-то смысле был наставником, есть у него задатки для тренерской работы?

– Он все-таки был спортсменом. Ан – скорее пример по технике катания, как нужно стремиться к вершине. А какие-то технические моменты, как лучше провести тренировку и так далее – такого не было. Наверное, потому что он занимался спортом, ему было просто не до этого. Когда была возможность и когда мне хотелось у него что-то спросить, может, один – два раза за все время совместных тренировок, – интересовался. Он отвечал, он хорошо знает русский.

– Его приход изменит расклад в команде? Кому-то ведь придется подвинуться по логике.

– Неизвестно, в какой форме он вернется. Команда все-таки и сейчас у нас сильная. Но если он действительно вернется, то, думаю, на лидирующих ролях, это будет в плюс для сборной и укрепит ее. По крайней мере, в эстафете.

– В команде нет негатива по поводу неопределенности – то уходит Ан, то приходит?

– Я никаких претензий в его адрес за карьеру не слышал. За всю сборную не скажу, но у меня к нему положительное отношение, он хороший, добрый человек, никакого осуждения не может быть в принципе. У нас вообще обстановка в команде, даже если не брать Ана, очень доброжелательная и дружеская. Это заметили даже журналисты на последнем этапе Кубка мира в Турине, сами подчеркнули. Вместе проводим время и вне соревнований.

– О самом Ане говорили, что он держит дистанцию, не так много интервью с ним. В команде он вел себя тоже сдержанно?

– Разные люди бывают. Он не то чтобы держал дистанцию, просто не так часто контактировал с журналистами, но на тренировках со всеми общался и поддерживал. (Дмитрий Кузнецов)​