Тренер сборной России по шорт-треку Бородулина покинула команду

Тренер сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина покинула национальную команду, сообщил президент Союз конькобежцев России Николай Гуляев.

«Да, Бородулина покинула команду. С двумя группами спортсменов работают Владимир Григорьев и Андрей Максимов», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Причина ухода Бородулиной не сообщается.

За время спортивной карьеры 37-летняя Бородулина становилась призером чемпионата мира и пятикратной чемпионкой Европы на различных дистанциях. Она принимала участие в трех Олимпийских игр в шорт-треке 2006, 2010 и 2014 годах.