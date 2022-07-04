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Сегодня, 12:00

Тренер сборной России по шорт-треку Бородулина покинула команду

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тренер сборной России по шорт-треку Татьяна Бородулина покинула национальную команду, сообщил президент Союз конькобежцев России Николай Гуляев.

«Да, Бородулина покинула команду. С двумя группами спортсменов работают Владимир Григорьев и Андрей Максимов», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Причина ухода Бородулиной не сообщается.

За время спортивной карьеры 37-летняя Бородулина становилась призером чемпионата мира и пятикратной чемпионкой Европы на различных дистанциях. Она принимала участие в трех Олимпийских игр в шорт-треке 2006, 2010 и 2014 годах.

Источник: https://tass.ru/sport/15114387
Сборная России по шорт-треку
Татьяна Бородулина
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