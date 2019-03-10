Тренер сборной России доволен выступлением команды на ЧМ

Главный тренер сборной России Андрей Максимов отметил, что российские шорт-трекисты успешно выступили на чемпионате мира в Софии, завоевав серебряную и три бронзовые награды.

Женская сборная России стала второй в эстафете, Софья Просвирнова завоевала бронзу на дистанции 1500 м, а Семен Елистратов принес команде две бронзовые награды, став третьим в многоборье и на дистанции 1000 м.

- Хотелось бы выступить еще лучше, но в целом тоже получилось хорошо, это же шорт-трек, один из самых непредсказуемых видов спорта, где многое зависит от тактической борьбы на дистанции, - цитирует ТАСС Максимова. - Именно подобного рода тактические ошибки наши спортсмены сегодня и допустили, поэтому не все получалось так, как задумывалось, но банкет ребята заслужили. Сейчас сезон заканчивается, и наши спортсмены отправляются отдыхать.