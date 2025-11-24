Трехкратная чемпионка России по шорт-треку Абакшева отстранена на два года

Трехкратную чемпионку России по шорт-треку Софью Абакшеву отстранили на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

24-летнюю россиянку признали виновной в нарушении порядка предоставления информации о своем местонахождении. Ее дисквалификация действует до 23 октября 2027 года.

Помимо трех золотых медалей чемпионатов России, на счету Абакшевой две серебряные медали чемпионатов мира в эстафете среди юниоров — в 2019 и 2020 годах.