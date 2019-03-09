Татьяна Бородулина: "Бронза Просвирновой - это огромный успех"

Двукратная чемпионка Европы и тренер сборной России Татьяна Бородулина отметила, что Бронза Софьи Просвирновой на дистанции 1500 м на чемпионате мира по шорт-треку в Софии является большим успехом в силу меньшего, чем у соперников времени на подготовку.

- Бронза Просвирновой - это огромный успех, учитывая, что два дня назад она бежала в Красноярске, хотя все остальные давно были здесь и готовились, - цитирует ТАСС Бородулину. - К тому же в этом году 1500 м не ее дистанция, она более удачно выступает на дистанции в 1000 метров и занимает второе место в общем зачете Кубка мира, поэтому бронза для нас и самой Софьи была приятной неожиданностью. Завтра ожидаем борьбу, ведь она не раз в этом сезоне обыгрывала как кореянок, так и других соперниц, учитывая, что сегодня многие лидеры допускали ошибки", - заявила Бородулина.

Елистратов сегодня долго был на лидирующих позициях и за два круга до конца был объявлен перезабег, а проделавший к тому моменту в лидерах большую работу Семен, видимо, не успел восстановиться к повторному старту. Завтра у него будет целый день отыграться, на 1500 метров сегодня не получилось, будем ждать 1000 метров.