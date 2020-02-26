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Союз конькобежцев России выразил желание провести чемпионат мира

13:21

Союз конькобежцев России (СКР) высказал желание провести отмененный в Южной Корее из-за вспышки коронавируса чемпионат мира по шорт-треку на территории России, сообщает ТАСС.

Ранее в среду стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) перенес мировое первенство, запланированное в Южной Корее, из-за коронавируса. ISU отметил, что вопрос отсрочки турнира или переноса в другое место может быть рассмотрен.

— Инициатива проведения чемпионата мира по шорт-треку в России — это пока только наше желание, но мы готовы проработать этот вопрос с министерством спорта и международной федерацией. Пока это наше желание и личная инициатива, но надеемся, что она найдет поддержу. Сейчас работаем над этим вопросом с Международным союзом конькобежцев, — сказала исполнительный директор СКР Варвара Барышева.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7839875

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