Союз конькобежцев России одобрил переход трех шорт-трекистов в сборную Узбекистана

Исполком Союза конькобежцев России (СКР) утвердил переход шорт-трекистов Дениса Айрапетяна, Даниила Ейбога и Данилы Семерикова в сборную Узбекистана, сообщает ТАСС.

По данным источника, спортсмены должны пройти двухлетний карантин. Семериков уведомил организацию о желании сменить спортивное гражданство в мае 2024 года.

Заседание исполкома СКР прошло во вторник, 1 октября, в Олимпийском комитете России.