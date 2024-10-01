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Сегодня, 15:02

Союз конькобежцев России одобрил переход трех шорт-трекистов в сборную Узбекистана

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполком Союза конькобежцев России (СКР) утвердил переход шорт-трекистов Дениса Айрапетяна, Даниила Ейбога и Данилы Семерикова в сборную Узбекистана, сообщает ТАСС.

По данным источника, спортсмены должны пройти двухлетний карантин. Семериков уведомил организацию о желании сменить спортивное гражданство в мае 2024 года.

Заседание исполкома СКР прошло во вторник, 1 октября, в Олимпийском комитете России.

Источник: ТАСС
Сборная России по шорт-треку
Денис Айрапетян
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