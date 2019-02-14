Софья Просвирнова: "Надеюсь, у Ана получится вернуться в состав сборной России"

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова заявила, что надеется на возвращение шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана в состав сборной России. Ранее 33-летний спортсмен в интервью южнокорейской газете Kyunghyang Shinmun сообщил, что планирует продолжить выступать за национальную команду и принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

- Честно говоря, интервью Виктора не читала, просто слышала, что он планирует вернуться в сборную до Олимпиады в Пекине. Я очень рада, надеюсь, что у него все получится, - приводит ТАСС слова Просвирновой. - Я лично с ним не переписываюсь, но он помогает, если очень надо. Он ни в чем не отказывает, но мы особо не общаемся.

Напомним, в составе сборной России Ан трижды завоевывал золото Олимпиады в Сочи, дважды - чемпионатов мира и восемь раз - чемпионатов Европы.

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