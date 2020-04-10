СКР: Виктор Ан находится на карантине в Корее

Шестикратный олимпийский чемпион, член сборной России по шорт-треку Виктор Ан находится сейчас на родине в Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России. Из-за пандемии коронавируса в Сеуле был отменен чемпионат мира по шорт-треку, в котором Ан планировал принимать участие.

«Виктор находит в Южной Корее, у него все в порядке. Тренироваться там пока возможности нет. Ситуация в Южной Корее улучшается, но он переживает за ситуацию с коронавирусом в России, следит за тем, что здесь происходит. Призывает всех соблюдать карантин и оставаться дома», — сообщили в прес-службе.

Кореец Ан Хен Су в 2011 году получил гражданство России и взял имя Виктор Ан. В составе сборной России он завоевал три золота и бронзу Олимпиады-2014, а также три золота, три серебра и бронзу чемпионатов мира.