Ситников — третий на этапе Кубка мира в Канаде
В Ванкувере (Канада) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. На дистанции 500 м победу одержал представитель Венгрии Шандор Лю Шаолинь. Кореец Хван Дэ Хон — второй. Третий результат показал россиянин Павел Ситников, Константин Ивлиев — четвертый.
У женщин победу одержала местная спортсменка Ким Бутен. Россиянка Евгения Захарова — восьмая.
Шорт-трек
Монреаль (Канада)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 40,995
2. Хван Дэ Хон (Корея) — 41,103
3. Павел Ситников (Россия) — 41,223
4. Константин Ивлиев (Россия) — 41,397
5. Ли Чун Су (Корея) — 41,761
6. Жэнь Цзивэй (Китай) — 42,140
Женщины
500 м
1. Ким Бутен (Канада) — 42,568
2. Мартина Вальчепина (Италия) — 42,659
3. Наталья Малишевска (Польша) — 42,779
4. Элисон Шарль (Канада) — 42,996
8. Евгения Захарова (Россия) — 44,264 финал В