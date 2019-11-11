В Ванкувере (Канада) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. На дистанции 500 м победу одержал представитель Венгрии Шандор Лю Шаолинь. Кореец Хван Дэ Хон — второй. Третий результат показал россиянин Павел Ситников, Константин Ивлиев — четвертый.

У женщин победу одержала местная спортсменка Ким Бутен. Россиянка Евгения Захарова — восьмая.

Шорт-трек

Монреаль (Канада)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 40,995

2. Хван Дэ Хон (Корея) — 41,103

3. Павел Ситников (Россия) — 41,223

4. Константин Ивлиев (Россия) — 41,397

5. Ли Чун Су (Корея) — 41,761

6. Жэнь Цзивэй (Китай) — 42,140

Женщины

500 м

1. Ким Бутен (Канада) — 42,568

2. Мартина Вальчепина (Италия) — 42,659

3. Наталья Малишевска (Польша) — 42,779

4. Элисон Шарль (Канада) — 42,996

8. Евгения Захарова (Россия) — 44,264 финал В