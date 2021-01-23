На чемпионате Европы по шорт-треку в Гданьске (Польша) завершились соревнования у женщин на дистанции 500 метров.

Победила голландка Сюзанне Схултинг. Второй стала полячка Наталья Малишевска. На третьей позиции еще одна представительница Голландии Ксандра Велзебур. Россиянка Софья Просвирнова на шестом месте.

Гданьск (Польша)

Чемпионат Европы

Женщины

500 м

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 43,317

2. Наталья Малишевска (Польша) — 43,441

3. Ксандра Велзебур (Голландия) — 43,474

4. Екатерина Ефременкова (Россия) — 43,557

6. Софья Просвирнова (Россия) — 44,369 (финал В)