Схултинг победила на дистанции 3000 метров, Просвирнова - четвертая

Голландка Сюзанне Схултинг стала чемпионкой мира на дистанции 3000 метров. Лучшей из россиянок на мировом первенстве оказалась Софья Просвирнова, показавшая четвертый результат на этой дистанции. В итоговом протоколе также лучшей стала Схултинг, которая была первой и на дистанции 1000 метров.
София (Болгария)
Чемпионат мира
Женщины
3 000 м
1. Сюзанне Схултинг (Голландия) – 5.26,880
2. Чхве Мин Чон (Корея) – 5.26,980
3. Ким Чи Йо (Корея) – 5.27,039
4. Софья Просвирнова (Россия) – 5.27,121
5. Цзан Ицзэ (Китай) – 5.27,198
6. Ким Бутен (Канада) – 5.27,428
7. Фань Кэсинь (Китай) – 5.39,195
Итог
1. Сюзанне Схултинг (Голландия) – 81 очко
2. Чхве Мин Чон (Корея) – 76
3. Ким Бутен (Канада) – 37
4. Лара ван Рейвен (Голландия) – 34
5. Ким Чи Йо (Корея) – 29
6. Софья Просвирнова (Россия) – 26