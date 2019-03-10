Схултинг победила на дистанции 3000 метров, Просвирнова - четвертая

Голландка Сюзанне Схултинг стала чемпионкой мира на дистанции 3000 метров. Лучшей из россиянок на мировом первенстве оказалась Софья Просвирнова, показавшая четвертый результат на этой дистанции. В итоговом протоколе также лучшей стала Схултинг, которая была первой и на дистанции 1000 метров.

София (Болгария)

Чемпионат мира

Женщины

3 000 м

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) – 5.26,880

2. Чхве Мин Чон (Корея) – 5.26,980

3. Ким Чи Йо (Корея) – 5.27,039

4. Софья Просвирнова (Россия) – 5.27,121

5. Цзан Ицзэ (Китай) – 5.27,198

6. Ким Бутен (Канада) – 5.27,428

7. Фань Кэсинь (Китай) – 5.39,195

Итог

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) – 81 очко

2. Чхве Мин Чон (Корея) – 76

3. Ким Бутен (Канада) – 37

4. Лара ван Рейвен (Голландия) – 34

5. Ким Чи Йо (Корея) – 29

6. Софья Просвирнова (Россия) – 26