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Сегодня, 13:15

Шорт-трекистка Серегина назвала «отнюдь не положительными» перспективы возвращения флага на международных стартах

Софья Щудрина
Корреспондент
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Российская шорт-трекистка Елена Серегина, занявшая 6-е место на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022, в интервью «СЭ» рассказала о соревнованиях в нейтральном статусе.

— Для вас важно выступать с гимном и флагом своей страны?

— Мне кажется, что все и так знают, откуда мы, и это даже не нужно говорить или показывать. Мы к этому уже привыкли, но, наверное, было бы хорошо, если бы гимн и флаг вернули в ближайшее время. Но перспективны там отнюдь не положительные,

— Помните прошлую Олимпиаду? Какой-то момент, который вы бы хотели пережить снова?

— Меня порадовало, что в финале Б удалось проехать по быстрому времени. Хотелось бы вернуться на тот же уровень и показать такой же хороший результат. Но также я вспомнила и немного печальный момент, который я бы хотела, скажем так, перезаписать — мое падение в эстафете.

Но там хлопали всем участникам, поэтому, круто, были полные трибуны, хотя мы и соревновались в ковидный сезон, когда были введены ограничения. Без них, конечно, было бы лучше.

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