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Шорт-трекистка Просвирнова об уходе из ЦСКА: «Нельзя было оставаться, будучи замужем за иностранцем»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Софья Просвирнова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская шорт-трекистка, пятикратная чемпионка Европы Софья Просвирнова в разговоре с «СЭ» рассказала о причинах, по котором перестала представлять ЦСКА. На днях Просвирнова объявила о смене гражданства с российского на датское.

— Вы все еще относитесь каким-то образом к ЦСКА?

— Нет, это в прошлом. Мы начали служить в ЦСКА, если так можно сказать, потому что в Сочи проводились Военные игры в 2017 году. Чтобы выступать, нужно было иметь звание. С тех пор мы числились в ЦСКА и получали ставку, что тоже помогает спортсменам, конечно. Но когда я вышла замуж за Виктора, эта история закончилась. Нельзя быть в ЦСКА и одновременно замужем за иностранцем.

— При таких условиях вы вряд ли отобрались бы на соревнования по критериям МОК. Что о них думаете?

— Конечно, в принципе неприятно для спортсменов выступать без флага и гимна. Лично за себя могу сказать, я бегала на Олимпиадах в Сочи и Пхенчхане — чувствуется разница. Я бы очень хотела, чтобы мы пришли к миру, где россияне могли бы выступать под своим флагом. К сожалению, пока мы не можем к нему прийти, но я очень надеюсь, что однажды так будет.

Ранее Просвирнова объяснила, почему решила сменить российское гражданство на датское.

Софья Просвирнова. «Любовь спасет мир». Интервью российской призерки чемпионатов мира, которая меняет гражданство

Сборная России по шорт-треку
Софья Просвирнова
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