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Шорт-трекистка Алиева призналась, что удивлена своей победе на Российско-китайских играх

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская шорт-трекистка Альбина Алиева рассказала, что удивлена своей победе на дистанции 1500 м на Российско-китайских играх.

«Я усердно готовилась к этим Играм, рассчитывала на призовое место, но сегодня сама была в шоке, что смогла выиграть золотую медаль. Уверена, что это заслуга упорной подготовки. В полуфинале я показала достаточно быстрое время — 2.21,4, что на данный момент является рекордом России в моем возрасте. Очень довольна этим результатом», — цитирует Алиеву ТАСС.

Российско-китайские игры проходят в Южно-Сахалинске и завершатся 13 января.

Сборная России завоевала 8 золотых медалей в третий день Российско-китайских игр

Источник: ТАСС
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