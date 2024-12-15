Шорт-трек
Новости
Олимпиада
Главная
Шорт-трек

Сегодня, 17:48

Серегина и Кобызев выиграли по второй золотой медали на чемпионате России

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Елена Серегина и Валентин Кобызев стали победителями чемпионата России по шорт-треку на дистанциях 1000 метров. Турнир проходит в Челябинске.

Кобызев показал время 1 минута 26,148 секунды. Он опередил Владимира Балбекова (1.26,266), который занял второе место, и Ивана Посашкова (1.26,721), финишировавшего третьим.

Серегина выиграла золото с результатом 1 минута 33,999 секунды. Серебряным призером стала Анна Уразова (1.34,037), бронзу взяла Аделина Доколина (1.35,809).

Ранее Серегина и Кобызев выиграли золотые медали на дистанции 500 метров.

Читайте также
«Россия 25» победила Белоруссию на Кубке Первого канала
Очевидец крушения судов в Керченском проливе рассказал подробности происшествия
Сборная «Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала-2024
Сийярто назвал беспрецедентным жестом отказ Зеленского от диалога с Орбаном
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Два танкера потерпели крушение в Керченском проливе. Что известно к этому часу
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Елистратов — о внутренней конкуренции: «Делаю все возможное и невозможное, чтобы показывать достойное время»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости