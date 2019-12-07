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Сборная России заняла второе место в смешанной гонке на кубке мира в Шанхае

12:32
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Сборная России в смешанной командной гонке на 2000 метров заняла второе место на кубке мира в Шанхае.

В составе команды выступили Эмина Малагич, Семен Елистратов, Софья Просвирнова и Виктор Ан. Первое место заняла сборная Голландии.

Шанхай (Китай)
Кубок мира
Смешанная командная гонка 2 000 м
1. Голландия — 2.40,196
2. Россия (Эмина Малагич, Семен Елистратов, Софья Просвирнова, Виктор Ан) — 2.40,208
3. Канада — дисквалифицирована
4. США — дисквалифицирована

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