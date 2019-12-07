Сборная России заняла второе место в смешанной гонке на кубке мира в Шанхае

Сборная России в смешанной командной гонке на 2000 метров заняла второе место на кубке мира в Шанхае.

В составе команды выступили Эмина Малагич, Семен Елистратов, Софья Просвирнова и Виктор Ан. Первое место заняла сборная Голландии.

Шанхай (Китай)

Кубок мира

Смешанная командная гонка 2 000 м

1. Голландия — 2.40,196

2. Россия (Эмина Малагич, Семен Елистратов, Софья Просвирнова, Виктор Ан) — 2.40,208

3. Канада — дисквалифицирована

4. США — дисквалифицирована