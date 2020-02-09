Сборная России заняла второе место в командной гонке на этапе Кубка мира
19:01
Сборная России заняла второе место в командной гонке на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. Победу одержал квартет из Кореи.
Шорт-трек
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Командная гонка 5 000 м
1. Корея — 6.57,341
2. Россия (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Даниил Ейбог, Павел Ситников) — 6.57,523
3. Голландия — 6.57,650
4. Китай — 6.58,731
Мужчины
500 м
1. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,530
2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 40,956
3. Мелле ван Тваут (Голландия) — 40,985
4. Седрик Блэ (Канада) — 1.05,544
7. Даниил Ейбог (Россия) — 42,122 (финал В)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...