Сборная России заняла второе место в командной гонке на этапе Кубка мира в немецком Дрездене. Победу одержал квартет из Кореи.

Шорт-трек

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Командная гонка 5 000 м

1. Корея — 6.57,341

2. Россия (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Даниил Ейбог, Павел Ситников) — 6.57,523

3. Голландия — 6.57,650

4. Китай — 6.58,731

Мужчины

500 м

1. Стивен Дюбуа (Канада) — 40,530

2. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 40,956

3. Мелле ван Тваут (Голландия) — 40,985

4. Седрик Блэ (Канада) — 1.05,544

7. Даниил Ейбог (Россия) — 42,122 (финал В)