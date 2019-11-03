Сборная России выиграла командную гонку на этапе Кубка мира в США

В Солт-Лейк-Сити (США) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. Сборная России выиграла командную гонку на 2000 м. В ее составе выступали Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Виктор Ан. Вторыми стали китайцы, третьими — корейцы.

Шорт-трек

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Командная гонка 2 000 м

1. Россия (Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Виктор Ан) — 2.37,585

2. Китай (Фань Кэсинь, Хань Тяньюй, Цюй Чуньюй, У Дацзин) — 2.37,730

3. Корея (Ким Алан, Ким Даджием, Пак Чи Вон, Сео Ви Мин) — 2.37,817

4. США — 2.39,123

5. Канада — 2.39,962