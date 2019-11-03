Сборная России выиграла командную гонку на этапе Кубка мира в США
02:15
В Солт-Лейк-Сити (США) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. Сборная России выиграла командную гонку на 2000 м. В ее составе выступали Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Виктор Ан. Вторыми стали китайцы, третьими — корейцы.
Шорт-трек
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Командная гонка 2 000 м
1. Россия (Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Виктор Ан) — 2.37,585
2. Китай (Фань Кэсинь, Хань Тяньюй, Цюй Чуньюй, У Дацзин) — 2.37,730
3. Корея (Ким Алан, Ким Даджием, Пак Чи Вон, Сео Ви Мин) — 2.37,817
4. США — 2.39,123
5. Канада — 2.39,962
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