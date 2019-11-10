В Ванкувере (Канада) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. Сборная России финишировала второй в командной гонке на 2000 м. В ее составе выступали Денис Айрапетян, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова и Евгения Захарова. Победу одержали китайцы, корейцы — третьи.

На прошлом этапе Кубка мира в США сборная России выиграла командную гонку.

Шорт-трек

Монреаль (Канада)

Кубок мира

Командная гонка 2 000 м

1. Китай (Хань Тяньюй, Цюй Чуньюй, Жэнь Цзивэй, Чжан Юйтин) — 2.40,246

2. Россия (Денис Айрапетян, Екатерина Ефременкова, Павел Ситников, Евгения Захарова) — 2.40,389

3. Корея (Ли Чун Су, Но До Хе, Пак Чи Вон, Сео Ви Мин) — 2.40,564