Сборная России по шорт-треку допущена на чемпионат Европы

Сборная России по шорт-треку откроет международный сезон на чемпионате Европы в польском Гданьске, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

В состав команды вошли Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Вера Рассказова, Эмина Малагич, Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Константин Ивлиев, Даниил Ейбог, Павел Ситников. На индивидуальных дистанциях выступят Елистратов, Айрапетян, Ивлиев, Просвирнова, Ефременкова, Захарова.

Сборная России по шорт-треку в полном составе допущена до участия в чемпионате Европы после тестов на коронавирус.