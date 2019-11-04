Российские шорт-трекисты выиграли золото в эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Российские шорт-трекисты одержали победу в эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семен Елистратов и Виктор Ан финишировала показали время 6.43,662 секунды.

Серебряные медали завоевали спортсмены из Кореи (6.43,743). Замкнула тройку сборная Канады (6.43,883).

Виктор Ан, кроме этого, занял второе место на дистанции 1000 метров (1.24,134). Первым стал кореец Хван Дэ Хон (1.23,948), замкнул тройку его соотечественник Пак Чжи Вон (1.24,228).