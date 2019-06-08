Российские шорт-трекисты посетят матч сборной России

Сборная России по шорт-треку посетит матч российской футбольной национальной команды против сборной Сан-Марино, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Встреча пройдет в Саранске 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена".

- В Саранске проводим сбор сборной России по шорт-треку. Такое совпадение, что нигде не было льда, только в Саранске. Знали, что сборная России играет, решили посмотреть, – сказал тренер национальной команды по шорт-треку Владимир Григорьев.

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