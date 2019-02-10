Россияне завоевали золото в командной гонке на этапе Кубка мира по шорт-треку в Турине

Россияне стали первыми в командной гонке на дистанции 5 000 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в итальянском Турине. Золото завоевали Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников. Они показали результат 7 минут 00,206 секунды.
Второе место заняла команда Японии (7.00,703), третье - представители Италии (7.06.520), четвертое - команда Голландии (7.12,146).
Another relay win for Russia as the team prevails in the Men's 5000m Relay in Torino! 🇷🇺 pic.twitter.com/0bbAY9P7X1– ISU Speed Skating (@ISU_Speed) 10 февраля 2019 г.
Шорт-трек
Турин (Италия)
Кубок мира
Мужчины
Командная гонка 5 000 м
1. Россия (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) - 7.00,206
2. Япония - 7.00,703
3. Италия - 7.06.520
4. Голландия - 7.12,146
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