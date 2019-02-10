20:15 | ШОРТ-ТРЕК

Россияне завоевали золото в командной гонке на этапе Кубка мира по шорт-треку в Турине

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Россияне стали первыми в командной гонке на дистанции 5 000 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходит в итальянском Турине. Золото завоевали Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников. Они показали результат 7 минут 00,206 секунды. 

Второе место заняла команда Японии (7.00,703), третье - представители Италии (7.06.520), четвертое - команда Голландии (7.12,146). 

 

Шорт-трек

Турин (Италия)

Кубок мира

Мужчины

Командная гонка 5 000 м

1. Россия (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) - 7.00,206

2. Япония - 7.00,703

3. Италия - 7.06.520

4. Голландия - 7.12,146

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