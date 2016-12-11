15:31 11 декабря | ШОРТ-ТРЕК

Россияне заняли пятое место в командной эстафете

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Мужская сборная России одержала победу в командной гонке на 5000 метров на этапе Кубка мира в Шанхае. Второй стала Голландия, а замкнула тройку Корея. Российская команда (Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Виктор Ан, Александр Шульгинов) показала пятый результат.

У женщин в командной гонке на 3000 метров победила Корея, второй стала Канада, а замкнула тройку Голландия.

Шанхай (Китай)

Кубок мира

Командная гонка

Женщины

3 000 м

1. Корея - 4.10,826

2. Канада - 4.11,273

3. Голландия - 4.11,947

4. Китай - дисквалификация

Мужчины

5 000 м

1. Китай - 6.49,367

2. Голландия - 6.49,551

3. Корея - 6.49,670

4. Венгрия - 6.59,819

5. РОССИЯ (ЕЛИСТРАТОВ, АЙРАПЕТЯН, АН, ШУЛЬГИНОВ) - 6.40,313 (финал В)

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Материалы REN-TV

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