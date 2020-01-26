Россияне выиграли командную гонку на чемпионате Европы, венгры дисквалифицированы из женской и мужской гонки

Сборная России выиграла мужскую командную гонку на чемпионате Европы. В состав российской команды входили Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Семен Елистратов. Для Елистратова это второе золото нынешнего первенства и 13-е в карьере.

В женской командной гонке россиянки взяли бронзу. Примечательно, что и в мужском, и в женском зачете сборная Венгрии была дисквалифицирована за нарушение правил.

Дебрецен (Венгрия)

Чемпионат Европы

Женщины

Командная гонка 3 000 м

1. Голландия — 4.12,877

2. Италия — 4.13,022

3. Россия (Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова) — 4.25,577

4. Венгрия — дисквалифицирована

Мужчины

Командная гонка 5 000 м

1. Россия (Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Семен Елистратов) — 7.06,884

2. Голландия — 7.06,984

3. Италия — 7.07,055

4. Венгрия — дисквалифицирована