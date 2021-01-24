Россияне выиграли бронзу в командной гонке на чемпионате Европы, женщины дисквалифицированы
18:26
Мужская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате Европы по шорт-треку. Победа осталась за Голландией, серебро у Италии.
У женщин победу одержала Франция, в тройку вошли Голландия и Италия. Сборная России была дисквалифицирована.
Гданьск (Польша)
Чемпионат Европы
Мужчины
Командная гонка 5 000 м
1. Голландия — 6.56,420
2. Италия — 6.56,544
3. Россия — 6.56,653
Женщины
Командная гонка 3 000 м
1. Франция — 4.17,135
2. Голландия — 4.23,161
3. Италия — 4.28,234
4. Россия — дисквалифицирована
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