Россияне выиграли бронзу в командной гонке на чемпионате Европы, женщины дисквалифицированы

Мужская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате Европы по шорт-треку. Победа осталась за Голландией, серебро у Италии.

У женщин победу одержала Франция, в тройку вошли Голландия и Италия. Сборная России была дисквалифицирована.

Гданьск (Польша)

Чемпионат Европы

Мужчины

Командная гонка 5 000 м

1. Голландия — 6.56,420

2. Италия — 6.56,544

3. Россия — 6.56,653

Женщины

Командная гонка 3 000 м

1. Франция — 4.17,135

2. Голландия — 4.23,161

3. Италия — 4.28,234

4. Россия — дисквалифицирована