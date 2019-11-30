Россия заняла второе место в смешанной командой гонке на Кубке мира
11:34
На этапе Кубка мира по шорт-треку в Нагое (Япония) состоялась смешанная командная гонка. Сборная России заняла второе место.
За российскую команду выступали Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова и Павел Ситников. Победила сборная Кореи. Третьей стала команда Голландии.
Нагоя (Япония)
Кубок мира
Смешанная командная гонка 2 000 м
1. Корея — 2.40,993
2. Россия (Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Павел Ситников) — 2.41,123
3. Голландия — 2.51,998
4. Китай — дискв.
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