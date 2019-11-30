Россия заняла второе место в смешанной командой гонке на Кубке мира

На этапе Кубка мира по шорт-треку в Нагое (Япония) состоялась смешанная командная гонка. Сборная России заняла второе место.

За российскую команду выступали Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова и Павел Ситников. Победила сборная Кореи. Третьей стала команда Голландии.

Нагоя (Япония)

Кубок мира

Смешанная командная гонка 2 000 м

1. Корея — 2.40,993

2. Россия (Даниил Ейбог, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Павел Ситников) — 2.41,123

3. Голландия — 2.51,998

4. Китай — дискв.