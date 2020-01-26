Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы. В составе россиян золото взяли Семен Елистратов на дистанции 3000 м, а также мужская сборная в командной гонке. Серебряную медаль взяла Екатерина Ефременкова на 3000 м, а бронзу — Елистратов на 500 и 1000 м, а также женская сборная в командной гонке.

Победу в медальном зачете одержала Голландия, на счету которой четыре золота, три серебра и одна бронза. Голландка Сюзанне Схултинг одержала победы на трех дистанциях из четырех, а также первенствовала в составе сборной.

Чемпионат Европы

Медальный зачет

1. Голландия — 4 золота — 3 серебра — 1 бронза

2. Венгрия — 3 — 2 — 0

3. Россия — 2 — 1 — 3

4. Италия — 1 — 3 — 3

5. Бельгия — 0 — 1 — 0

6. Германия — 0 — 0 -1

Польша — 0 — 0 — 1

Израиль — 0 — 0 — 1