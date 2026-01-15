«Каждый забег — на максимум». Посашков — о дебютных Кубках мира и специфике шорт-трека

Дебютный сезон на взрослой международной арене стал для Ивана Посашкова испытанием без права на ошибку, так как речь сразу зашла об отборе на Олимпиаду. Спортсмен отметил, что уровень борьбы и финишная скорость на Кубках мира оказались намного выше, чем в России.

— Почувствовал, что каждый забег, начиная с предварительных, — это забег на максимум. Звезды, темные лошадки — никого нельзя скидывать со счетов, потому что каждый забег идет на максимум. Даже если сравнивать с международной ареной четыре года назад — время прохождения дистанции примерно такое же, но скорость на финише намного выше. И к этому надо было привыкать.