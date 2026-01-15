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15 января, 09:15

«Каждый забег — на максимум». Посашков — о дебютных Кубках мира и специфике шорт-трека

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Дебютный сезон на взрослой международной арене стал для Ивана Посашкова испытанием без права на ошибку, так как речь сразу зашла об отборе на Олимпиаду. Спортсмен отметил, что уровень борьбы и финишная скорость на Кубках мира оказались намного выше, чем в России.

— Почувствовал, что каждый забег, начиная с предварительных, — это забег на максимум. Звезды, темные лошадки — никого нельзя скидывать со счетов, потому что каждый забег идет на максимум. Даже если сравнивать с международной ареной четыре года назад — время прохождения дистанции примерно такое же, но скорость на финише намного выше. И к этому надо было привыкать.

Иван Посашков.«После завершения отбора находился в неведении». Иван Посашков — о путевке на Олимпиаду в Милан

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Иван Посашков
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