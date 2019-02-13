Павел Колобков: "Если Ан решил вернуться в спорт, это решение взвешенное"

Министр спорта РФ Павел Колобков рад решению Виктора Ана вернуться в большой спорт.

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку объявил о завершении карьеры в прошлом году, а сегодня заявил о намерении отобраться в сборную и выступить на Олимпиаде-2022.

- Виктора Ана очень любят в России как великолепного спортсмена, внесшего большой вклад в развитие шорт-трека в нашей стране, как замечательного и сильного духом человека, способного начать все с чистого листа и добиться заслуженного успеха, - сказал Колобков. - Я неоднократно встречался с Виктором Аном, и, если он принял решение вернуться в спорт, это решение взвешенное, хорошо обдуманное. Рад, что он готов снова вернуться в большой спорт.