Олимпийская чемпионка по шорт-треку Ян Ян выдвинута на пост вице-президента ВАДА

Китайская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Ян Ян была выдвинута МОК на кандидатом на пост вице-президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

- Исполком определился с кандидатом на пост вице-президента ВАДА, - цитирует Баха ТАСС. - Им стала миссис Ян Ян - двукратная олимпийская чемпионка 2002 года.

Сегодня в Лозанне (Швейцария) проходит заседание исполкома МОК. Выборы пройдут в Катовице (Польша) в ноябре нынешнего года.