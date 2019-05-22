20:01 | Шорт-трек

Олимпийская чемпионка по шорт-треку Ян Ян выдвинута на пост вице-президента ВАДА

1
Обсудить

Китайская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Ян Ян была выдвинута МОК на кандидатом на пост вице-президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

- Исполком определился с кандидатом на пост вице-президента ВАДА, - цитирует Баха ТАСС. - Им стала миссис Ян Ян - двукратная олимпийская чемпионка 2002 года.

Сегодня в Лозанне (Швейцария) проходит заседание исполкома МОК. Выборы пройдут в Катовице (Польша) в ноябре нынешнего года.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6460452

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ