Мужская сборная России выиграла командную гонку на этапе Кубка мира в Китае

На этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае прошла командная гонка у мужчин на 5 тысяч метров. Сборная России показала лучший результат. В составе российского квартета выступали Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семен Елистратов и Виктор Ан.

Шорт-трек

Шанхай (Китай)

Кубок мира

Мужчины

Командная гонка 5 000 м

1. Россия (Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семен Елистратов, Виктор Ан) — 7.05,316

2. Венгрия — 7.05,452

3. Корея — 7.05,704

4. Голландия — 7.05,959

Женщины

Командная гонка 3 000 м

1. Канада — 4.09,460

2. Голландия — 4.09,810

3. США — 4.13,280

4. Корея — дисквалифицирована