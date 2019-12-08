Мужская сборная России выиграла командную гонку на этапе Кубка мира в Китае
12:56
На этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае прошла командная гонка у мужчин на 5 тысяч метров. Сборная России показала лучший результат. В составе российского квартета выступали Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семен Елистратов и Виктор Ан.
Шорт-трек
Шанхай (Китай)
Кубок мира
Мужчины
Командная гонка 5 000 м
1. Россия (Даниил Ейбог, Павел Ситников, Семен Елистратов, Виктор Ан) — 7.05,316
2. Венгрия — 7.05,452
3. Корея — 7.05,704
4. Голландия — 7.05,959
Женщины
Командная гонка 3 000 м
1. Канада — 4.09,460
2. Голландия — 4.09,810
3. США — 4.13,280
4. Корея — дисквалифицирована
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