Мужская сборная России — третья в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде
01:52
В Ванкувере (Канада) завершился этап Кубка мира по шорт-треку. В эстафете на 5000 м мужская сборная России заняла третье место. Победу разделили венгры и корейцы.
В состав сборной России вошли Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников.
Шорт-трек
Монреаль (Канада)
Кубок мира
Мужчины
Командная гонка 5 000 м
1. Венгрия — 6.55,968
1. Корея — 6.55,968
3. Россия (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) — 6.56,082
4. Китай — 6.56,863
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