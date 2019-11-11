В Ванкувере (Канада) завершился этап Кубка мира по шорт-треку. В эстафете на 5000 м мужская сборная России заняла третье место. Победу разделили венгры и корейцы.

В состав сборной России вошли Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников.

Шорт-трек

Монреаль (Канада)

Кубок мира

Мужчины

Командная гонка 5 000 м

1. Венгрия — 6.55,968

1. Корея — 6.55,968

3. Россия (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) — 6.56,082

4. Китай — 6.56,863