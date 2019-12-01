Мужская сборная России пришла к финишу третьей в командной гонке в Японии

На этапе Кубка мира по шорт-треку в Японии прошла мужская командная гонка на 5 000 метров. Российская команда заняла итоговое третье место. Выиграли забег спортсмены из Китая.

Шорт-трек

Нагоя (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Командная гонка 5 000 м

1. Китай — 7.02,759

2. Корея — 7.03,048

3. Россия (Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Семен Елистратов) — 7.03,205

4. Казахстан — 7.03,206