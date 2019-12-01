Мужская сборная России пришла к финишу третьей в командной гонке в Японии
11:52
На этапе Кубка мира по шорт-треку в Японии прошла мужская командная гонка на 5 000 метров. Российская команда заняла итоговое третье место. Выиграли забег спортсмены из Китая.
Шорт-трек
Нагоя (Япония)
Кубок мира
Мужчины
Командная гонка 5 000 м
1. Китай — 7.02,759
2. Корея — 7.03,048
3. Россия (Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Семен Елистратов) — 7.03,205
4. Казахстан — 7.03,206
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...