Корея выиграла командную гонку на 5000 метров на чемпионате мира, россияне - четвертые

Мужская сборная Кореи выиграла командную гонку на 5000 метров на чемпионате мира, который проходит в Софии. Российская команда стала только четвертой.
София (Болгария)
Чемпионат мира
Мужчины
Командная гонка 5 000 м
1. Корея (Хван Дэ Хон, Ли Чун Су, Лим Хе Чун, Пак Чи Вон) – 7.04,292
2. Китай (Жэнь Цзивэй, У Дацзин, Сюй Хунчжи, Ян Шуай) – 7.04,651
3. Венгрия (Чаба Бурьян, Коул Крюгер, Шандор Лю Шаолинь, Алекс Варнью) – 7.04,961
4. Россия (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) – 7.18,095
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