Корея выиграла командную гонку на 5000 метров на чемпионате мира, россияне - четвертые

Мужская сборная Кореи выиграла командную гонку на 5000 метров на чемпионате мира, который проходит в Софии. Российская команда стала только четвертой.

София (Болгария)

Чемпионат мира

Мужчины

Командная гонка 5 000 м

1. Корея (Хван Дэ Хон, Ли Чун Су, Лим Хе Чун, Пак Чи Вон) – 7.04,292

2. Китай (Жэнь Цзивэй, У Дацзин, Сюй Хунчжи, Ян Шуай) – 7.04,651

3. Венгрия (Чаба Бурьян, Коул Крюгер, Шандор Лю Шаолинь, Алекс Варнью) – 7.04,961

4. Россия (Денис Айрапетян, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников) – 7.18,095