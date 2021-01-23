Ивлиев стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 500 метров
18:18
Российский спортсмен Константин Ивлиев победил на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку в Гданьске (Польша).
В тройку лучших также попали итальянец Пьетро Сигел и голландец Ицхак де Лат. Еще один россиянин Денис Айрапетян на восьмом месте.
Гданьск (Польша)
Чемпионат Европы
Мужчины
500 м
1. Константин Ивлиев (Россия) — 40,779
2. Пьетро Сигел (Италия) — 40,896
3. Ицхак де Лат (Голландия) — 41,056
8. Денис Айрапетян (Россия) — 42,005 (финал В)
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