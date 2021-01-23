Ивлиев стал чемпионом Европы по шорт-треку на дистанции 500 метров

Российский спортсмен Константин Ивлиев победил на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку в Гданьске (Польша).

В тройку лучших также попали итальянец Пьетро Сигел и голландец Ицхак де Лат. Еще один россиянин Денис Айрапетян на восьмом месте.

Гданьск (Польша)

Чемпионат Европы

Мужчины

500 м

1. Константин Ивлиев (Россия) — 40,779

2. Пьетро Сигел (Италия) — 40,896

3. Ицхак де Лат (Голландия) — 41,056

8. Денис Айрапетян (Россия) — 42,005 (финал В)