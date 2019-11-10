Ейбог — девятый на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в Канаде
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В Ванкувере (Канада) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. На дистанции 1000 м у мужчин победу одержал кореец Хван Дэ Хон. Вторым стал местный спортсмен Стивен Дюбуа, тройку призеров замкнул китаец Хань Тяньюй. Россиянин Даниил Ейбог показал девятый результат.
Шорт-трек
Монреаль (Канада)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Хван Дэ Хон (Корея) — 1.26,553
2. Стивен Дюбуа (Канада) — 1.26,739
3. Хань Тяньюй (Китай) — 1.27,078
4. Жэнь Цзивэй (Китай) — 1.28,097
5. Максим Лоун (Канада) — 1.28,681
9. Даниил Ейбог (Россия) — 1.44,663
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