В Ванкувере (Канада) проходит этап Кубка мира по шорт-треку. На дистанции 1000 м у мужчин победу одержал кореец Хван Дэ Хон. Вторым стал местный спортсмен Стивен Дюбуа, тройку призеров замкнул китаец Хань Тяньюй. Россиянин Даниил Ейбог показал девятый результат.

Шорт-трек

Монреаль (Канада)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Хван Дэ Хон (Корея) — 1.26,553

2. Стивен Дюбуа (Канада) — 1.26,739

3. Хань Тяньюй (Китай) — 1.27,078

4. Жэнь Цзивэй (Китай) — 1.28,097

5. Максим Лоун (Канада) — 1.28,681

9. Даниил Ейбог (Россия) — 1.44,663