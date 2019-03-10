Елистратов завоевал серебро на дистанции 3000 метров на чемпионате мира

Россиянин Семен Елистратов показал второй результат на дистанции 3000 метров на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Софии. Победу одержал кореец Лим Хе Чун.

В общем зачете Елистратов стал третьим, а Лим Хе Чун победил.

София (Болгария)

Чемпионат мира

Мужчины

3 000 м

1. Лим Хе Чун (Корея) – 5.00,998

2. Семен Елистратов (Россия) – 5.01,120

3. Кеита Ватанабе (Япония) – 5.01,847

4. Ли Чун Су (Корея) – 5.01,917

5. Жэнь Цзивэй (Китай) – 5.05,156

6. Стивен Дюбуа (Канада) – 5.05,189

Итог

1. Лим Хе Чун (Корея) - 102 очка

2. Хван Дэ Хон (Корея) - 55

3. Семен Елистратов (Россия) - 44

4. Самюэль Жирар (Канада) - 29

5. У Дацзин (Китай) - 22

6. Кеита Ватанабе (Япония) - 21