Елистратов завоевал серебро на дистанции 3000 метров на чемпионате мира

Россиянин Семен Елистратов показал второй результат на дистанции 3000 метров на чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Софии. Победу одержал кореец Лим Хе Чун.
В общем зачете Елистратов стал третьим, а Лим Хе Чун победил.
София (Болгария)
Чемпионат мира
Мужчины
3 000 м
1. Лим Хе Чун (Корея) – 5.00,998
2. Семен Елистратов (Россия) – 5.01,120
3. Кеита Ватанабе (Япония) – 5.01,847
4. Ли Чун Су (Корея) – 5.01,917
5. Жэнь Цзивэй (Китай) – 5.05,156
6. Стивен Дюбуа (Канада) – 5.05,189
Итог
1. Лим Хе Чун (Корея) - 102 очка
2. Хван Дэ Хон (Корея) - 55
3. Семен Елистратов (Россия) - 44
4. Самюэль Жирар (Канада) - 29
5. У Дацзин (Китай) - 22
6. Кеита Ватанабе (Япония) - 21
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