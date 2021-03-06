Елистратов занял третье место на ЧМ в Голландии, Просвирнова стала четвертой
Россиянин Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в Голландии.
Первым стал канадец Шарль Амлен. Вторым — голландец Ицхак де Лат.
У женщин лучшей среди россиянок стала Софья Просвирнова, занявшая четвертое место.
Дордрехт (Голландия)
Чемпионат мира
Мужчины
1 500 м
1. Шарль Амлен (Канада) — 2.18,143
2. Ицхак де Лат (Голландия) — 2.18,202
3. Семен Елистратов (Россия) — 2.18,296
4. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.18,437
5. Лука Шпехенхаузер (Италия) — 2.18,463
6. Максим Лоун (Канада) — 2.19,262
7. Лю Шаоан (Венгрия) — 3.06,287
Женщины
1 500 м
1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 2.36,884
2. Кортни Саро (Канада) — 2.37,089
3. Ксандра Велзебур (Голландия) — 2.37,109
4. Софья Просвирнова (Россия) — 2.37,757
5. Арианна Фонтана (Италия) — 2.39,816
6. Сельма Поутсма (Голландия) — 3.04,702
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