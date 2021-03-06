Елистратов занял третье место на ЧМ в Голландии, Просвирнова стала четвертой

Россиянин Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в Голландии.

Первым стал канадец Шарль Амлен. Вторым — голландец Ицхак де Лат.

У женщин лучшей среди россиянок стала Софья Просвирнова, занявшая четвертое место.

Дордрехт (Голландия)

Чемпионат мира

Мужчины

1 500 м

1. Шарль Амлен (Канада) — 2.18,143

2. Ицхак де Лат (Голландия) — 2.18,202

3. Семен Елистратов (Россия) — 2.18,296

4. Шандор Лю Шаолинь (Венгрия) — 2.18,437

5. Лука Шпехенхаузер (Италия) — 2.18,463

6. Максим Лоун (Канада) — 2.19,262

7. Лю Шаоан (Венгрия) — 3.06,287

Женщины

1 500 м

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 2.36,884

2. Кортни Саро (Канада) — 2.37,089

3. Ксандра Велзебур (Голландия) — 2.37,109

4. Софья Просвирнова (Россия) — 2.37,757

5. Арианна Фонтана (Италия) — 2.39,816

6. Сельма Поутсма (Голландия) — 3.04,702