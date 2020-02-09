Россиянин Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене.

У женщин лучшей среди россиянок стал Екатерина Ефременкова, занявшая пятое место.

Дрезден (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1 500 м

1. Пак Чи Вон (Корея) — 2.20,923

2. Семен Елистратов (Россия) — 2.20,960

3. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 2.21,352

4. Шарль Амлен (Канада) — 2.21,480

5. Ким Дон Ук (Корея) — 2.21,528

6. Денис Айрапетян (Россия) — 2.24,002

Женщины

1 500 м

1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 2.24,845

2. Софья Просвирнова (Россия) — 2.24,865

3. Тифани Юо-Маршан (Франция) — 2.25,045

4. Моэми Кикути (Япония) — 2.25,611

5. Екатерина Ефременкова (Россия) — 3.00,515

6. Хань Юйтун (Китай) — 3.05,735

7. Ким Чи Йо (Корея) — 3.22,024

11. Екатерина Константинова (Россия) — 2.34,179 (финал В)