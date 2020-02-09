Елистратов — второй на этапе Кубка мира в Дрездене
Россиянин Семен Елистратов занял второе место на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Дрездене.
У женщин лучшей среди россиянок стал Екатерина Ефременкова, занявшая пятое место.
Дрезден (Германия)
Кубок мира
Мужчины
1 500 м
1. Пак Чи Вон (Корея) — 2.20,923
2. Семен Елистратов (Россия) — 2.20,960
3. Джон Генри Крюгер (Венгрия) — 2.21,352
4. Шарль Амлен (Канада) — 2.21,480
5. Ким Дон Ук (Корея) — 2.21,528
6. Денис Айрапетян (Россия) — 2.24,002
Женщины
1 500 м
1. Сюзанне Схултинг (Голландия) — 2.24,845
2. Софья Просвирнова (Россия) — 2.24,865
3. Тифани Юо-Маршан (Франция) — 2.25,045
4. Моэми Кикути (Япония) — 2.25,611
5. Екатерина Ефременкова (Россия) — 3.00,515
6. Хань Юйтун (Китай) — 3.05,735
7. Ким Чи Йо (Корея) — 3.22,024
11. Екатерина Константинова (Россия) — 2.34,179 (финал В)